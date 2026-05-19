◇ファーム・リーグオリックス ― 広島（2026年5月19日京セラドーム）オリックスのドラフト1位・藤川敦也投手（18）が、プロ入り後初の京セラドームでの登板で2回無安打無失点。最速151キロを計測するなど、大器の片鱗を見せつけた。「マウンドが固くて、自分が思っているフォームが再現しやすくて投げやすかったので。楽しかったですね。最初は緊張しましたけど、投げ出して一人終わってからは普段通りいけました」4