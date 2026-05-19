歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。高校の同級生について語った。この日はタレントの森脇健司と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。森口は今年で歌手デビュー41年。経歴を振り返る中、森脇が「、堀越高校の芸能科でこの人ぐらい、皆勤賞取ったの」とイジると、「取ってない、近い」と森口。