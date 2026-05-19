◇ア・リーグホワイトソックス1−6マリナーズ（2026年5月18日シアトル）ホワイトソックスは18日（日本時間19日）、敵地でマリナーズに1−6と敗れて連勝は2でストップ。貯金は1に逆戻りした。終盤に失点を重ねて重苦しい敗戦となったが、序盤にはウィル・ベナブル監督が判定に抗議して「退場処分」を受けるドタバタもあった。3回に二塁手のアントナッチが相手走者と接触し、「走塁妨害」を宣告された。結局、長打で本塁