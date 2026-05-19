「１票の格差」が最大２・１０倍だった２月の衆院選は投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが九州５県（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分）の小選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、福岡高裁（高瀬順久裁判長）は１９日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。２月の衆院選の１票の格差は有権者数が最少の鳥取１区を「１」とすると、最多の北海道３区は２・１０倍だった。２倍を超えたのは福