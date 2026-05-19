中条あやみ（29）が19日、都内で行われた展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」（8月1日から横浜美術館で開催）報道発表会に、展覧会アンバサダーとして登壇した。デコルテ全開の、美しいドレス姿で登場。「シュッとして、動きやすいイメージのものを着てきました」と笑みを浮かべた。中条は、2006年（平18）のソフィア・コッポラ監督の伝記映画「マリー・アントワネット」を子どもの頃に見て、展覧会のテーマとなったフラン