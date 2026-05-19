2000年代の日本の家計における投資信託の割合は、わずか3％にすぎませんでした。ITバブル崩壊やリーマン・ショックなど大きな下落相場を経験したこともあり、「投資＝危ない」という心理が根強かった時代です。その後もコロナ禍や中東情勢など、市場を揺さぶる出来事は数多く起こっていますが、投資は徐々に普及し、特に低コストで分散投資できる投資信託は多くの人に受け入れられるようになりました。本記事では、オルカンの生み