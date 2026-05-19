先週の「Sky RKBレディスクラシック」で、今年も恒例イベントが開催された。ギャラリー投票で決まる「ベストスマイル賞」には小祝さくら、「ベストドレッサー賞」には河本結が選ばれた。【写真】“つよかわ”伝説の始まり2011年にイ・ボミ初参戦いつも穏やかな笑みを絶やさない小祝は、同じ北海道出身で今大会7位だった政田夢乃に52票差をつけ、3年連続の受賞。ウエアに合わせたリボンがトレードマークの河本は、吉田鈴に115票差