5月に入り、すでに各地で最高気温が30℃を超える真夏日を記録するなど、今シーズンのゴルフでも早くも厳しい暑さへの対策が急務となっている。そんななか、デサントジャパンが展開するスポーツブランド『ルコックスポルティフ』から、ゴルファーの熱中症対策に有効な新アイテム「遮熱冷感ポンチョ」が登場した。【写真】女子プロが選んだ「お気に入りカラー」全色このアイテムの注目ポイントは、同ブランドのウェアを着用してツア