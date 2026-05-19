成田美寿々が自身のインスタグラムを更新。国内シニアツアーの新規大会「リョーマゴルフ 日高村オープン」に参戦したことを投稿した。【写真】「役得役得」 原辰徳との写真に笑顔が溢れる成田美寿々（全4枚）この大会は日本で初めて自治体（高知県日高村）がリョーマゴルフと共同で主催するツアー大会。男子シニアはもちろん、女子プロの部、最終日にはジュニアゴルファーもプレーをし、それぞれの部門で優勝者が決定する新しいス