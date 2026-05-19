＜日本プロゴルフ選手権 事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇7337ヤード・パー72＞国内男子ツアーは、今季のメジャー初戦が行われる。日本プロゴルフ協会（PGA）が主催する、日本で最古の歴史と伝統を有する一戦の組み合わせが発表された。【写真】13年ぶりの優勝藤本佳則の復活Vを支えた14本今大会は、蒲生ゴルフ倶楽部が舞台となる。なお、2028年まで同コースでの開催が決まっている。同大会が3年連続で同一コース開