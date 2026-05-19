俳優の山下美月（26）が主演を務める舞台『成瀬は天下を取りにいく』の扮装ビジュアルが19日までに公開され、反響が寄せられている。【動画】原作完コピ… 山下美月、黒髪セーラー服姿でポージング「成瀬やん！」同作は、2023年に刊行され、2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞など数々の賞を受賞し、“令和で一番売れた小説”とされる宮島未奈氏のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』を舞台化。滋賀県大津市を舞台に、中学2年