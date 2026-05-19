元プロ卓球選手の石川佳純が、MLB・パドレスとドジャースの一戦で始球式に登場することが19日、発表された。【写真】このままファッション誌の表紙に！石川佳純が近影を公開木下グループスポーツアンバサダーを務めている石川は、米国・ペトコパークで現地時間午後6時15分ごろに開催されるMLB「サンディエゴ・パドレス 対 ロサンゼルス・ドジャース」戦の試合前に行われる「ファーストピッチ」（始球式）に登場する。木下グル