お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が18日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。自分でハマってないと思う先輩芸人を実名告白した。今放送は「あのサッカー」第2回。お題とパスが出て、その返答と同時にボレーシュートを決める企画。元サッカー日本代表GKの本並健治氏（61）から「嫌いな先輩芸人は？」との質問と、パスがほぼ同時に飛んだ。伊藤は返答できずに右足のボレーシュートを見事外し