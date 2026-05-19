5児の父親でタレントの杉浦太陽（45）が、「豪邸」と話題の自宅でプール開きしたことを明かし、注目を集めている。【映像】杉浦太陽の“豪邸”と話題の自宅（複数カット）2007年6月にタレントの辻希美（38）と結婚し、3男2女の5人の子どもたちの育児に奮闘している杉浦。2022年3月には自身のブログで新居に引っ越したことを報告し、夫婦のSNSでは自宅についてたびたび投稿してきた。辻のYouTubeチャンネルでルームツアーの様子