BTSのワールドツアー「ARIRANG（アリラン）」の釜山（プサン）公演が、デビュー記念日と重なって、市を挙げてのフェスティバルになる。現在、米ツアー中で、6月12日と13日は釜山でツアーを続ける。その13日は、BTSが13年にデビューした日。その記念として、釜山市と連係し、都市型フェスティバル「BTS THE CITY ARIRANG−BUSAN」を開催する。同イベントは、公演会場にとどまらず、釜山市のクァンアン大橋や芸術の殿堂など各地が、B