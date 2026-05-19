【モデルプレス＝2026/05/19】元「青汁王子」こと実業家の三崎優太（三崎未来電子株式会社 代表取締役社長）が5月19日、都内で開催された三崎未来電子 配送業向け新EVバイク 発表会に出席。3月にYouTuberのてんちむと結婚発表後、初の公の場となった。【写真】新婚の元“青汁王子”、結婚後初の公の場で笑顔◆三崎優太、結婚後初公の場三崎は、3月28日にてんちむと連名で結婚を発表。「2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女