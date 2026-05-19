津山市出身／佐野海舟 選手 6月に開幕するサッカーFIFAワールドカップの日本代表に選ばれた、岡山県津山市出身の佐野海舟選手が18日に帰国し、意気込みを語りました。代表に選出されなかった弟の思いも背負い、大舞台に臨みます。 （津山市出身／佐野海舟 選手）「うれしさももちろんありましたけど、それよりも責任感だったり、そういうものの方が強かった。まずはサッカーを楽しむ気持ちを忘れずに、