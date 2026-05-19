◇ア・リーグレッドソックス 3―1 ロイヤルズ（2026年5月18日カンザスシティー）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が18日（日本時間19日）、敵地でのロイヤルズ戦に「5番・左翼」で先発。本塁への好返球で相手の先制点を防ぎ、勝利に貢献した。0―0で迎えた5回、1死からロイヤルズ8番・マッシーの左中間を襲った当たりは、吉田が必死に差し出したグラブに当たりながら抜け、二塁打となった。しかし、続く9番・イズベ