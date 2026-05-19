仏俳優のジャン・レノ（77）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。日本についての質問に困惑しながらも答えた。司会の黒柳徹子から「日本のどういうところがお好きですか？」と聞かれると、親日家のジャン・レノは通訳を介し「正確に、なぜ日本が好きかっていうのはとても難しい」と吐露。「恐らく日本の雰囲気とか人々とか、漂ってくるものが好き」と表現した。そして「例えるなら、どう