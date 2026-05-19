元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、人気タレント夫妻と食事をした際の3ショットを披露した。ストーリーズに自身と元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏の飲食店での3ショットをアップ。「毎回お会いできるのがワクワク大好きな @karinamaruyama さん&不思議と初めましてな感じがしなかったお優しい @kenjihonn