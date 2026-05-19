歌舞伎俳優の中村獅童、中村夏幹が１９日、都内で行われた「六月大歌舞伎」（６月３〜２５日）昼の部「子連れ狼」の取材会に出席した。叔父の萬屋錦之介さんが当たり役にした傑作時代劇の主人公・拝一刀（おがみ・いっとう）を獅童が演じ、獅童の次男・夏幹が息子の大五郎を演じる。獅童は「錦之介の叔父は喜怒哀楽を内に秘めて、今の言葉で言えばポーカーフェース。僕は、どちらかと言えば情熱型。感情を爆発させる役が多いの