文化放送は１９日、東京・浜松町の同局で定例社長会見を行い、１１日の「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜・前１１時３０分）内でゲストの作家・適菜収氏が高市早苗首相を差別的な表現で批判したことについて言及した。田中博之社長は、適菜氏が不適切発言を繰り返したことに「ラジオ局およびメディアの役割は、いろいろな意見を伝えていくのが使命。肯定的な意見や否定的な意見があっていいが、それを言う際に対象