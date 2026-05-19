◆米大リーグエンゼルス２ｘ―１アスレチックス（１８日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）８回まで無安打に抑えていたアスレチックスのＪ・Ｔ・ギン投手（２６）が、９回先頭に安打を浴びると、逆転サヨナラ２ランを食らい、天国から地獄に落ちた。敵地でのエンゼルス戦、５回１死から四球を出しだけで、１０個の三振を奪った。だが先頭打者に中前安打され、メジャー２年ぶりのノーヒットノーランの夢