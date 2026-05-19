嵐・二宮和也が１９日、都内でＭＣを務めるＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏのバラエティー番組「シークレットＮＧハウスＳｅａｓｏｎ２」（２２日配信）の配信直前イベントに出席し、ファンへの感謝を語った。二宮は本番組でおなじみの水色と黒色のスーツ姿で登壇した。５月末で活動終了する嵐は、現在ラストツアーを開催中。１５〜１７日に大阪・京セラドーム公演を終え、３１日に東京ドームでラストステージを控えている。最近パ