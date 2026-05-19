「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースが完封負けで連勝が５でストップ。首位から陥落した。デーブ・ロバーツ監督は試合後、「彼のために点を取らないといけなかった」と７回１失点と好投した山本由伸投手を援護できなかったことを悔やんだ。初回１死から先制ソロを被弾したが、以降はしっかりと立ち直ってキングと壮絶な投げ合いを演じた。まるで１０月のような緊迫したゲームに「まさに投手戦だ