佐賀県は、情報発信プロジェクト「サガプライズ！」の一環として、佐賀県出身の漫画家・原泰久氏の『キングダム』と、連載20年という記念すべきタイミングにコラボし、2026年1月より「キングダム×（駆ける）佐賀県〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜」プロジェクトを展開中。このプロジェクトの目玉企画の一つであり、全長300メートル超にわたり『キングダム』1万6290ページを掲出した「キングダム読破堤（どくはてい）」が19日