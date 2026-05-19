文化放送の田中博之社長が19日、都内の同局で定例会見を行った。11日放送の「大竹まことゴールデンラジオ！」で、ゲストとして出演した作家適菜収氏が、高市早苗首相を「令和のパンパン」と呼び、放送内でアナウンサーが謝罪した件について「遺憾に思う」と話した。放送では、トランプ米大統領に対する高市首相の外交姿勢を「やってることはケツをなめるだけ」などと批判する中で、「戦後のパンパンと同じなんですね。だから令和の