5月19日、川崎ブレイブサンダースは、勝久ジェフリーヘッドコーチが退任し、2026－27シーズンからアソシエイトコーチに就任することを発表した。来シーズンからは新たなヘッドコーチを迎えることになる。 東京都出身で45歳の勝久氏は、2019－20シーズンからアシスタントコーチとして川崎に入団すると、男子日本代表のコーチングスタッフとしても