プレシジョン・システム・サイエンスが続騰し、年初来高値にツラ合わせした。アフリカのコンゴ民主共和国においてエボラ出血熱の感染が拡大し、少なくとも１００人以上の死者が報告されたとＢＢＣが報じている。世界保健機関（ＷＨＯ）は１７日にエボラ出血熱の流行が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると決定。更に１８日に米疾病対策センターがコンゴ民主共和国などに滞在していた旅行者の入国を一時