「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「売り予想数上昇」１位となっている。 キオクシアは前日に好決算発表を材料に買いが集中、大引けまで値がつかず、ストップ高比例配分となったが、きょうは朝高後に値を消し５万円台を割り込んだ。前日の米国株市場では半導体セクターに大きく売られる銘柄が目立ち、東京市場でもその流れを引き継