Ｌｉｎｋ－Ｕグループは急反発している。１８日、同日から米クランチロール社と共同でリリースした海外向け漫画サービス「クランチロール・マンガ」で講談社（東京都文京区）の海外関連会社ＫＯＤＡＮＳＨＡＵＳＡの作品の配信を始めると発表しており、好感した買いが集まっている。今回新たに加わる作品は「進撃の巨人」や「東京卍リベンジャーズ」などで、海外でも人気が高い作品