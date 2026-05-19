ブロードリーフは高い。ＳＢＩ証券が１８日付で投資判断「買い」を継続した上で、目標株価を１３００円から１４００円へ引き上げた。第１四半期決算の内容などを受け、業績予想を上方修正したため。これが買い材料視されている。 出所：MINKABU PRESS