セルシスが堅調に推移している。同社はきょう、電子書籍ビューア「ＣＬＩＰＳＴＵＤＩＯＲＥＡＤＥＲ」が、新潮社（東京都新宿区）の新しい情報・教養サブスク「新潮ＱＵＥ」で採用されたと発表。これが株価の支えとなっているようだ。 ＣＬＩＰＳＴＵＤＩＯＲＥＡＤＥＲは、さまざまなジャンルの作品を多様なファイル・表示形式で配信できるＷＥＢ／アプリ対応の電子書籍ビューア。テキストコンテンツ