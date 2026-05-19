ＩＤＯＭが後場一段高。この日、山梨県南アルプス市が進める「南アルプスＩＣ周辺整備事業」の中央エリア活用における公募において、参入事業者に選定されたと発表した。同市と立地協定を締結した。ＩＤＯＭにとって初めて、複合商業施設の開発に本格的に取り組む格好となる。発表を材料視した買いが集まった。 中古車販売の「ガリバー」を展開するＩＤＯＭは、リユース品を手掛けるブランドや環境配慮型のサス