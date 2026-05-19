（台北中央社）立法院院会（国会本会議）で19日、頼清徳（らいせいとく）総統に対する弾劾案の投票が行われ、賛成が必要数に満たず、不成立となった。立法院で総統弾劾案の表決が実施されるのは中華民国憲政史上初めて。弾劾案は昨年12月、野党・国民党と民衆党が提出した。背景には、同月に立法院で可決された財政収支配分法（財政収支画分法）改正案を巡り、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）が法の公布に必要な副署（連署