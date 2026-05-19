サッカー界においてワールドカップの舞台に立つことは選ばれし者にのみ許される栄誉だが、それを「継続」することはさらに困難を極める。【写真】森保ジャパン発表に韓国反応「レジェンド長友がホン・ミョンボ超え」5月17日に行なわれたFC東京の記者会見。W杯5大会連続選出というアジア人初の金字塔を打ち立てた日本代表の長友佑都と、韓国代表として史上最多タイとなる4度目の本大会に挑むキム・スンギュ。一つのクラブに計9大会