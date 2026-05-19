ヨルダンサッカー協会（JFA）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の候補メンバー30名を発表した。アジア最終予選グループBを韓国代表に次ぐ2位で終え、史上初のワールドカップ出場を決めたヨルダン代表。本大会ではグループJに入り、前回大会王者のアルゼンチン代表、アルジェリア代表、オーストリア代表と対戦する。暫定メンバーにはリーグ・アンのレンヌで活躍するムサ・アル・ターマリを筆頭に30名が名を連ねた