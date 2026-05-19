19日14時現在の日経平均株価は前日比203.65円（-0.33％）安の6万612.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1057、値下がりは475、変わらずは31と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は220.44円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が212.4円、東エレク が173.98円、フジクラ が53.5円、ファナック が46.93円と続いている。 プラス寄与度トップはファスト