16日、瀬戸内町に向かっていたフェリーあまみが発電機のトラブルで鹿児島港に引き返していたことが分かりました。フェリーあまみは運航を休止し故障の原因を調べています。運航する奄美海運によりますと、フェリーあまみは16日、瀬戸内町の古仁屋港に向かう途中、発電機の異常によりエンジンが停止。右舷のエンジンが回復しなかったため、鹿児島港に引き返したということです。乗客1人にけがはありませんで