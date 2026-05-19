中国国家防災減災救援委員会弁公室、応急管理部、国家食糧・物資備蓄局は、湖南省と広西チワン族自治区で豪雨、洪水、地震などで被害が出たことに対応して、被災地住民の避難と生活確保を支援するため5月18日、湖南省にテント、折りたたみベッド、夏布団、折りたたみテーブルと椅子、家庭用救急箱などの中央救援物資1万8000点を割り当てました。広西チワン族自治区に対してはすでに1万点の中央救援物資を調達しましたが、折りたた