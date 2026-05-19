お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が18日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。父との別れを明かした。この日は特別企画「童貞芸人が一年半後、父になる」と題して、交際経験ゼロだった栗谷が結婚してパパになるまでに密着した。栗谷は密着の中で「父親ががんで末期なんですよ。残された時間も少ない。なんとかその間に結婚と子供を見せられたらいいな」と、男手ひとつで育ててくれた父親への