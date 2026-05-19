セブン‐イレブンが、韓国で人気を集めるヨーグルトブランド「viyott（ビヨット）」との共同開発商品「ビヨットヨーグルトデザートアイス」を26日から全国店舗限定で順次発売する。数量限定で展開し、韓国で話題となっているブランドの世界観をデザートアイスとして表現した。【画像】サクサククランチたっぷり…「ビヨットアイス」魅惑の断面図今回発売される「ビヨットヨーグルトデザートアイス」は、なめらかな口どけのヨー