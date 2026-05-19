国内唯一の二輪生産拠点、本田技研工業熊本製作所がある菊池郡大津町で特別記念バイクの展示会が開催されています。この展示会は大津町が、今年8月に町村合併70周年を迎えると同時に大津町で、国内唯一の二輪生産拠点を構える本田技研熊本製作所が操業50周年であることから町が、「バイクのまち」づくり展望を掲げ初めて開催されました。大津町役場1階に展示されているブースには町と本田技研工業のこれまでの歩みを紹介する