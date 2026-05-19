スターバックスは19日、公式サイトにて、特定の条件が重なった場合、レシートに「One More Coffee（ワン モア コーヒー）」の文字が印字されない不具合が判明したことを発表した。【画像】イチゴ尽くしのビバレッジ2種が登場中発表で「『GOOD START! Morning』ご利用時のレシートへのOne More Coffee印字漏れに関するお詫びとご案内」と題し、特定の条件がすべて重なった場合に、レシートに「One More Coffee（ワン モア コー