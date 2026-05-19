プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏（39）がファウンダーを務める「SAIKOULUSH」は19日までに、今月23・24日にキルギスで開催予定だった「SAIKOU×LUSHVOL5＆6」の中止に関する声明を発表した。17日にキルギスで開催予定だった「SAIKOU×LUSHVOL5＆6」を発表した。亀田氏は「開催に向けて準備を進めてまいりました「SAIKOULUSH キルギス大会」につきまして、やむを得ず開催を中止する決断を下しました。本大会