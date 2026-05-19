奈良競輪のF2は20日に開幕する。19日は前検を実施した。元砂七夕美（なゆみ、30＝奈良）は復帰3戦目で相性のいい地元開催に臨む。2月半ばから4月初旬まで長期休養を強いられた。「いろいろあって。（休養の）前半はコロナ、へんとう炎、インフルエンザで病気だったんですけど」。回復途中から、子どもの面倒を母にみてもらえない状況となり、シッターを探したという。問題解決して「練習できている。復帰前より、だいぶいい感