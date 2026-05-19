歌手森口博子（57）が、18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。90年代に放送されたフジテレビのバラエティー「夢がMORI MORI」の思い出を語った。同番組で共演したタレント森脇健児とトーク。番組には当時駆け出しのSMAPも出演しており「自分もレギュラーをいっぱい抱えて余裕がない。その中でSMAPもこれから売り出そうと。健ちゃんがお兄ちゃん的リーダーになって、深夜でもずっと体育の先生みた