北海道新幹線の延伸工事を巡り、国の外郭団体「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」が発注する軌道工事の入札で談合を行った疑いがあるとして、公正取引委員会は１９日、独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で、ＪＲグループ系の建設会社など計９社に立ち入り検査に入った。発注者の同機構も談合に関与した可能性があるとして立ち入りを受けており、公取委が実態解明を進める。受注側で立ち入り検査を受けているのは、ＪＲ北海