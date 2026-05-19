元サッカー日本代表GKの本並健治氏（61）が18日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。妻の元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」FWの丸山桂里奈（43）の好きなところを明かす場面があった。今放送は「あのサッカー」第2回。あのが「妻、丸山桂里奈の好きなところは？」と投げかけた上で本並氏にパス。本並氏は「おし〜り〜!」と絶叫し、左足でパスをゴールに押し込んだ。出演者から聞こえづ