Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。衛生面も含めてバッグは床に置きたくないですよね。でもバッグ収納等が無いカフェやコワーキングスペースであればそれもやむ無しでしょうか？今回はそんなバッグの置き場所問題をスマートに解決してくれるバッグハンガーの中から、「スマフックAir ロングver」を試したレポートをお届けします。超